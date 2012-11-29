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债券 | 2012年 11月 30日 星期五 02:00 BJT

〔欧元债市〕意大利公债收益率盘中触及两年低位,但在标售后攀升

* 意大利10年期公债收益率盘中跌至两年低位

* 西班牙10年期公债触及八个月低位

* 意大利公债标售获强劲需求

路透伦敦11月29日电---10年期意大利公债收益率周四触及两年低位,新达成的短期希腊救助协议促使投资者大举买入收益率较高的欧元区国家公债,因年底来临前供应压力缓解.

在今日进行的意大利公债标售中,借贷成本大幅走低.今日的标售是今年最后一批供应之一.不过,低收益率导致需求低于平均水平,引发市场担忧此轮涨势进一步扩大的空间不大,促使部分投资者锁定获利.

10年期意大利公债收益率IT10YT=TWEB稍早跌至4.485%的低位,但在标售后反弹,尾盘报4.60%.

一位交易商在谈到今日标售前的涨势时表示,"希腊忧虑得到缓解,促使投资者开始重新买入收益率较高的公债,且升穿部分技术位.年底来临前,投资者希望增加头寸."

鉴于标售后出现的获利了结行情,他怀疑周五收益率将再度走低.但他表示,未来几周可能重拾升势,因欧洲央行购债前景为投资高收益公债提供了很强的刺激.

希腊忧虑缓解应该也会继续提供帮助.

西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB触及3月以来最低5.21%.日内小升,报5.38%,较可比德债收益率高出约400个基点.

德债期货FGBLc1回落7个跳动点,收报142.88,整日陷于142.63-142.95的相对狭窄的区间内.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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