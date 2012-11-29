〔纽约期市〕ICE可可和白糖期货升高,受美国预算协议乐观情绪推动

路透纽约/伦敦11月29日电---可可期货和白糖期货周四走高,与商品市场整体的坚挺走势一致,因市场对美国将避免一场财政危机的寄望升温,而咖啡期货回吐稍早涨幅.

"我们近来一直根据宏观经济新闻来进行交易,"VTB Capital分析师Andrey Kryuchenkov说."对美国避免财政悬崖的乐观情绪不会永久持续下去.我的确认为他们将达成一致,但问题在于,在我们对达成协议有十足的把握前,没人准备做空美元."

美元.DXY走疲对美元计价的大宗商品构成支撑,因这使得他们对于外汇持有者而言变得便宜.

美国洲际交易所(ICE)可可期货上涨,3月可可期货CCc2收高33美元,或1.3%,报每吨2,491美元.

"可可期货追随股市的涨势,但在10月高位2,530美元附近遭遇一些阻力,"Vision Financial Markets软性商品分析师Boyd Cruel指出,他所指的是指标3月可可期货合约.

"市场上周曾两度尝试升越该区域,但随后回落."

交易商称,伦敦和纽约可可市场依然呈区间走势,缺乏明确的技术面或基本面方向,自2011年12月以来就没有明确的方向.

伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-3月可可期货LCCc2升14英镑,或0.9%,结算价报每吨1,585英镑.

"在跌向1,550英镑的过程中将获得支撑,升向1,600英镑的过程中将遭遇阻力,因此波动区间正不断缩窄,但目前仍没有突破区间并站稳的迹象,"一位英国经纪商说.

ICE-3月原糖期货SBc1收高0.18美分,或0.9%,报每磅19.34美分.

伦敦3月白糖期货LSUc1上涨3.70美元,或0.7%,收报每吨513.30美元.

ICE阿拉比卡咖啡期货延续上日涨势,当时指标3月合约触及两年半低位,随后受外围市场走势逆转带动上升.交易员称,受月末平仓活动影响,阿拉比卡咖啡期货回吐稍早的涨幅.

指标3月阿拉比卡咖啡期货KCc2升高1.55美分,或1%,结算价报每磅1.5640美元,该合约周三跌至1.4710美元,为次月合约自2010年6月以来的最低水准,随后受空头回补带动缩减跌幅.

1月罗布斯塔咖啡期货KCc2小涨3美元,或0.2%,收报每吨1,938美元.

目前越南咖啡进入全面收割期,近来价格上涨料将激励原产地的出售活动.(完)