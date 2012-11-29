〔全球金市〕金价跟随股市上涨,关注美国"财政悬崖"

* 美国"财政悬崖"磋商结果的不确定性提振黄金

* SPDR Gold Trust基金持仓连续第二日达纪录高位

* 钯金价格触及9月中以来最高

路透伦敦11月29日电---金价周四上涨,部分收复上日失地,因股市上扬和美国财政危机的不确定性提升了黄金的投资魅力.

因预期美国达成预算协议将提振需求,白银和铂金系金属也上扬.钯金升1.5%至逾两个月来最高,因供应忧虑挥之不去和技术性买盘,推动钯金连续第三日上涨.

黄金追随标准普尔500指数.SPX和原油LCOc1的涨势,但交投震荡,此前美国众议院议长贝纳称,财政悬崖磋商未取得实质性进展.[ID:nSB2121625]

"黄金从与财政悬崖相关的避险因素中获得提振.昨天黄金下跌后,已达到一个有吸引力的价位,吸引投资者将少量资金投入金市,"期货经纪商R.J. O'Brien的资深商品经纪人Phillip Streible说.

2051 GMT,现货金XAU=上涨0.5%,报每盎司1,727.51美元,周三跌至1,705.64美元的低位.

美国纽约商品期货交易所(COMEX)-12月黄金期货GCZ2升10.70美元,收报每盎司1,727.20美元.成交量较250日均值高出约30%.

分析师称,6,000亿美元增税减支措施,即所谓"财政悬崖"对黄金的影响目前并不明朗.

谈判拖沓可能加剧避险情绪,若他们在经济充满变数之际刺激避险买盘,有望提振金价.但在短期内,寄望迅速达成财政协议利好黄金,因其与股市走势亦步亦趋.

分析师指出,在技术图表上,黄金目前逼近50日移动均线切入位每盎司1,738美元的重要阻力位,而1,703美元和1,705美元的近期低位应提供支撑.

尽管周三金价回落,全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust(GLD)周三黄金持仓量连续第二日触及纪录高位,凸显投资者兴趣浓厚.[ID:nSB2120105]

**白银和钯金上涨**

美国主要珠宝零售商的季度业绩显示,由于全球经济复苏缓慢,白银首饰的需求可能承压.

美国珠宝零售商蒂芙尼(Tiffany)(TIF.N)周四公布,美国市场获利最丰厚的,成本500美元以下白银首饰的销量减少,该公司也将毛利下滑归因于贵金属和钻石的成本上升.[ID:nSB2121559]

现货银XAG=扬升1.6%,报每盎司34.27美元.

在铂金(白金)系金属中,现货铂金XPT=上涨0.4%,至每盎司1,609.49美元,而钯金一度升至每盎司689美元的9月中以来最高,最新升1.7%,报每盎司684.22美元.

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 GCQ2 1727.20 10.70 0.6 1717.70 1729.00 58,891

COMEX白银期货 SIN2 34.348 0.664 2.0 33.535 34.395 14,775

COMEX铂金期货 PLN2 1619.50 7.80 0.5 1605.00 1625.80 7,894

COMEX钯金期货 PAU2 685.20 12.05 1.8 666.75 689.80 2,759

现货金 XAU= 1727.51 8.20 0.5 1718.55 1728.10

现货银 XAG= 34.270 0.540 1.6 33.560 34.380

现货铂金 XPT= 1609.49 6.24 0.4 1605.25 1621.75

现货钯金 XPD= 684.22 11.72 1.7 670.75 689.00 (完)

--编译 肖群英;审校 母红

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现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=