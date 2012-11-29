〔美国债市〕指标公债价格连续四天上涨,受助于预算忧虑

标题新闻：摩根士丹利预计美联储3月将联邦基金利率目标区间上调25个基点至0.75-1.00%
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* 众议院议长贝纳的讲话使达成预算协议的希望降温
* 财政部标售290亿美元七年期新债
* 第三季消费者和企业支出数据下修
路透纽约11月29日电---美国公债价格周四攀升,受助于避险买盘.华盛顿预算磋商缺乏进展使投资者感到不安.
美国第三季GDP报告略微令人失望,以及美国联邦储备理事会(FED,美联储)稳步买进,扶助支撑公债价格,并推动指标公债价格连涨第四日.
不过,今日涨势受限,市场参与者不愿在财政部标售290亿美元七年期公债时,大幅推低公债收益率.
公债走势震荡,投资者对民主和共和党领袖有关预算磋商的讲话作出反应.
如果不能在预算方面达成妥协,明年初将开始实施一系列增税和减支举措,这使对美国可能重陷衰退的忧虑加重.
众议院议长贝纳周四表示,预算磋商未取得实质性进展,与他在不到24小时前讲话的基调有所不同,当时他表示,对达成协议持乐观态度.
参议院民主党领袖里德稍后称,民主党仍在等待共和党拿出合理的提议.
对将在短期内达成预算妥协的乐观情绪消退,这提振公债买需.
"主要受助于对财政悬崖的忧虑,"The Williams Capital Group的固定收益产品销售和交易部主管David Coard表示,"市场对两党将能够避免财政悬崖的信心减弱,尤其是在贝纳的讲话发表后."
指标10年期公债US10YT=RR价格上扬6/32,收益率报1.62%,低于周三尾盘的1.64%.尽管其价格连续四天上涨,但收益率仍在1.54-1.89%的区间内.
"面对所有这些政治面消息,人们都对前景感到不确定,"瑞信的首席美国利率策略师Carl Lantz表示.
30年期公债US30YT=RR价格上扬7/32,收益率报2.79%,周三为2.80%.
财政部标售290亿美元七年期公债,得标利率为1.045%,结束了本周总计990亿美元中短期公债供应.在新债标售前,投资者通常会推高公债收益率,以期获得价格折让.
今日稍早美国政府表示,美国第三季经济成长修正值高于初值,但消费者和企业支出被下修,显示经济复苏仍然疲弱.
美联储购买47.4亿美元2021年2月到2022年11月到期的公债,作为卖短买长计划的一部分.
本周迄今,美联储透过五次操作总计购买了约150亿美元的长期公债,按计划周五将购买17.5-22.5亿美元公债.
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价格 变动 收益率%
两年期公债US2YT=RR 99-32/32 (+01/32) 0.258
五年期公债US5YT=RR 99-31/32 (-19/32) 0.630
10年期公债US10YT=RR 100-03/32 (+05/32) 1.616
30年期公债US30YT=RR 99-04/32 (+07/32) 2.793 (完)
--编译 母红;审校 张涛
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