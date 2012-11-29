《综述》美国第三季经济成长率上修,但趋势依旧疲弱

* 第三季GDP环比成长年率从2%上修至2.7%

* 库存与贸易为GDP成长上修做出主要贡献

* 消费者与企业支出下修

* 初请失业金人数下降,但仍因飓风桑迪(Sandy)而处于高位

路透华盛顿11月29日电---美国第三季经济增速高于初值,受企业补充库存提振.但消费者和企业支出下修,仍表明经济复苏疲弱.

商务部周四公布,第三季国内生产总值(GDP)环比年率修正值为增长2.7%,其中出口增长也帮助抵消了逾一年来消费者支出最为疲弱和企业投资首次下降的影响.

这是2011年末以来最快经济成长速度,且远高于政府上个月公布的初值2%.但这并不表明经济强劲,因来自库存的提振作用可能会在第四季消褪.

消费者支出增幅下修逾0.5个百分点,说明库存上升反映出仓库中的滞销商品积压.

库存积压的可能,超级风暴桑迪的拖累,以及对财政悬崖的担忧,可能在今年最后几个月打压美国经济.

此外,零售商公布11月销售意外疲软,很多零售商将此归因于上月末袭击东岸的风暴的影响.

"第四季GDP面临的阻力有些加剧.经济成长最多可能维持至2013年,"Moody's Analytics资深分析师Ryan Sweet称.