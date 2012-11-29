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亚洲 | 2012年 11月 30日 星期五 06:33 BJT

《日本重要政经日程》--11月30日

(除特别说明外,均为GMT时间)

11月29日(四)

2313 - 11月制造业采购经理人指数(PMI)

2330 - 10月所有家庭支出

2330 - 10月全国消费者物价指数(CPI)

2330 - 10月失业率

2330 - 11月东京地区CPI

2350 - 工业产出10月初值

11月30日(五)

0430 - 经济产业省公布10月月度石油数据

0500 - 10月房屋开工

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 兰秀娟;审校 王丽鑫

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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