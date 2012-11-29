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亚洲 | 2012年 11月 30日 星期五 06:50 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月29日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 46.40 -0.37 -0.79 1878088

搜狐 (SOHU.O) 39.70 -0.06 -0.15 476497

网易 (NTES.O) 43.92 +0.06 +0.14 598657

百度 (BIDU.O) 99.00 +3.19 +3.33 5925059

亚信科技 ASIA.O 11.54 -0.12 -1.03 303733

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 17.13 +0.23 +1.36 1714098

联电 (UMC.N) 1.96 +0.03 +1.55 248332

日月光 (ASX.N) 3.98 -0.01 -0.25 140931

矽品精密 (SPIL.O) 5.40 +0.27 +5.26 713997

和信超媒体 (GIGM.O) 0.92 +0.00 +0.00 64971

友达 (AUO.N) 4.06 -0.04 -0.98 480553

中华电信 (CHT.N) 32.05 +0.16 +0.50 30390

台湾国际航电 (GRMN.O) 38.78 +0.04 +0.10 500985

香港

中国移动 (CHL.N) 56.74 -0.05 -0.09 157153

中国联通 (CHU.N) 15.50 +0.08 +0.52 72227

中国电信 (CHA.N) 53.98 -0.52 -0.95 23089

中芯国际 (SMI.N) 2.36 -0.02 -0.84 43923

电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.20 +0.01 +0.24 16853

(完)

--整理 王丽鑫

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