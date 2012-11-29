《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月29日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 46.40 -0.37 -0.79 1878088
搜狐 (SOHU.O) 39.70 -0.06 -0.15 476497
网易 (NTES.O) 43.92 +0.06 +0.14 598657
百度 (BIDU.O) 99.00 +3.19 +3.33 5925059
亚信科技 ASIA.O 11.54 -0.12 -1.03 303733
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 17.13 +0.23 +1.36 1714098
联电 (UMC.N) 1.96 +0.03 +1.55 248332
日月光 (ASX.N) 3.98 -0.01 -0.25 140931
矽品精密 (SPIL.O) 5.40 +0.27 +5.26 713997
和信超媒体 (GIGM.O) 0.92 +0.00 +0.00 64971
友达 (AUO.N) 4.06 -0.04 -0.98 480553
中华电信 (CHT.N) 32.05 +0.16 +0.50 30390
台湾国际航电 (GRMN.O) 38.78 +0.04 +0.10 500985
香港
中国移动 (CHL.N) 56.74 -0.05 -0.09 157153
中国联通 (CHU.N) 15.50 +0.08 +0.52 72227
中国电信 (CHA.N) 53.98 -0.52 -0.95 23089
中芯国际 (SMI.N) 2.36 -0.02 -0.84 43923
电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.20 +0.01 +0.24 16853
(完)
--整理 王丽鑫
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。