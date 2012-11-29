〔加拿大股市〕收涨,受RBC业绩及预期美国将达成协议避免危机带动

标题新闻：摩根士丹利预计美联储3月将联邦基金利率目标区间上调25个基点至0.75-1.00%
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路透多伦多11月29日电---加拿大主要股指周四触及本周最高位,加拿大皇家银行(RBC)(RY.TO)季度获利强劲带动金融股上涨,而且市场更加乐观地认为美国将达成协议避免财政危机.
金融类股上涨0.8%,加拿大皇家银行股价上扬0.5%至58.61加元.这家加拿大最大的银行公布其第四季获利跳涨22%,因固定收益交易营收增长且贷款增速稳定.
其他银行的股价亦上扬,在银行业季度获利报告陆续公布之际,市场对该行业的实力持乐观看法.
对美国将达成协议避免财政危机的预期,以及美国房地产数据正面,均支撑加拿大股市.美国是加拿大最大的贸易伙伴.
然而,股市走势动荡,因为华盛顿就避免"财政悬崖"谈判进展的言论各不相同.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高62.52点,或0.51%,报12,202.85点.盘中稍早,该指数触及12,227.52点,为11月23日以来的最高位.所有10大类股均上涨.能源类股上涨0.5%,材料类股小升0.1%.
投资组合经理和投资策略师称,加拿大银行业获利良好,以及部分全球经济数据鼓舞人心,可能会助力加拿大股市在今年年底前扩大涨势.(完)
--编译 兰秀娟;审校 于春红
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路透3月2日 - 美国股市周四开盘下跌，因在昨日创下纪录新高，道琼工业指数史上首次收在21,000点以上后，投资者稍作喘息。