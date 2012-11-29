《综述》美众议院议长贝纳称,财政悬崖问题谈判未取得实质性进展

* 贝纳与盖特纳会面并与奥巴马通电话,但分歧并未缩小

* 财政悬崖问题尚无迅速解决的迹象

* 提高举债上限的争议再起,让情况更加复杂化

路透华盛顿11月29日电---美国众议院议长贝纳(John Boehner)周四称,与白宫就"财政悬崖"问题举行的会谈并未取得实质性进展.他同时批评美国总统奥巴马和民主党人对于将减支措施列入最终协议未能认真对待.