《综述》美众议院议长贝纳称,财政悬崖问题谈判未取得实质性进展

美国热股：Abercrombie & Fitch暴涨13%，此前公布首季同店销售上升
Abercrombie & Fitch股价周三收报11.69美元，周四盘初急暴涨13%，报13.21美元。(完) (编译 白云/利棣儿; 审校 母红)
* 贝纳与盖特纳会面并与奥巴马通电话,但分歧并未缩小
* 财政悬崖问题尚无迅速解决的迹象
* 提高举债上限的争议再起,让情况更加复杂化
路透华盛顿11月29日电---美国众议院议长贝纳(John Boehner)周四称,与白宫就"财政悬崖"问题举行的会谈并未取得实质性进展.他同时批评美国总统奥巴马和民主党人对于将减支措施列入最终协议未能认真对待.
贝纳表示,他在周三夜间和奥巴马通电话,并在周四会晤美国财长盖特纳,但双方分歧并未因此而减小,对此他感到"失望".如果国会不加干预,减支增税措施将会在2013年初启动.
Abercrombie & Fitch股价周三收报11.69美元，周四盘初急暴涨13%，报13.21美元。(完) (编译 白云/利棣儿; 审校 母红)
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