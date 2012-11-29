〔纽约汇市〕欧元兑美元脱离一个月高位,因美国预算谈判进展不佳

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 贝纳称过去两周的预算谈判无进展
* 意大利收益率下滑,欧元区人气改善
* 美元兑日圆涨势或放缓
路透纽约11月29日电---欧元兑美元周四脱离一个月高位,此前美国众议院议长贝纳(John Boehner)削弱外界对达成预算协议的希望.达成协议可以避免美国经济明年重陷衰退.
欧元兑美元稍早升破1.30,因预期美国可能达成预算协议.不过随后削减涨幅,早盘尾段仅略微上扬.
贝纳前一天对达成美国"财政悬崖"协议表示乐观,但周四称过去两周没有"实质进展".
"欧元走势很可能与财政悬崖进展息息相关.如果该问题得不到妥善解决,欧元就很难突破近期区间,"Western Union Business Solutions分析师Ravi Bharadwaj称.
国会预算分析师曾警告,财政悬崖可能将美国经济拉回衰退.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。