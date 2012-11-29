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亚洲 | 2012年 11月 30日 星期五 07:21 BJT

〔纽约汇市〕欧元兑美元脱离一个月高位,因美国预算谈判进展不佳

* 贝纳称过去两周的预算谈判无进展

* 意大利收益率下滑,欧元区人气改善

* 美元兑日圆涨势或放缓

路透纽约11月29日电---欧元兑美元周四脱离一个月高位,此前美国众议院议长贝纳(John Boehner)削弱外界对达成预算协议的希望.达成协议可以避免美国经济明年重陷衰退.

欧元兑美元稍早升破1.30,因预期美国可能达成预算协议.不过随后削减涨幅,早盘尾段仅略微上扬.

贝纳前一天对达成美国"财政悬崖"协议表示乐观,但周四称过去两周没有"实质进展".

"欧元走势很可能与财政悬崖进展息息相关.如果该问题得不到妥善解决,欧元就很难突破近期区间,"Western Union Business Solutions分析师Ravi Bharadwaj称.

国会预算分析师曾警告,财政悬崖可能将美国经济拉回衰退.

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