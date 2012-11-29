〔日本数据〕10月所有家庭支出较上年同期下降0.1%,预估为下滑0.9%

美国热股：Abercrombie & Fitch暴涨13%，此前公布首季同店销售上升
Abercrombie & Fitch股价周三收报11.69美元，周四盘初急暴涨13%，报13.21美元。(完) (编译 白云/利棣儿; 审校 母红)
路透东京11月30日电---日本政府周五公布数据显示,10月经物价调整后的实质所有家庭支出较上年同期下降0.1%,意味着对经济前景的担忧损及消费.
路透分析师预估中值为下滑0.9%.而9月时为下降0.9%.
日本总务省公布的数据显示,经季节调整后10月家庭支出较9月增长0.6%,平均家庭支出为284,238日圆(3,500美元).
10月受薪者家庭支出较上年同期增长0.7%.
参看完整表格,请链接日本总务省网站,网址为(here)(完)
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--编译 徐文焰;审校 白云
Abercrombie & Fitch股价周三收报11.69美元，周四盘初急暴涨13%，报13.21美元。(完) (编译 白云/利棣儿; 审校 母红)
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