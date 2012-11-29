〔日本数据〕10月所有家庭支出较上年同期下降0.1%,预估为下滑0.9%

路透东京11月30日电---日本政府周五公布数据显示,10月经物价调整后的实质所有家庭支出较上年同期下降0.1%,意味着对经济前景的担忧损及消费.

路透分析师预估中值为下滑0.9%.而9月时为下降0.9%.

日本总务省公布的数据显示,经季节调整后10月家庭支出较9月增长0.6%,平均家庭支出为284,238日圆(3,500美元).

10月受薪者家庭支出较上年同期增长0.7%.

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