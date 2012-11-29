《综述》11月销售因飓风影响开局不利,拖累部分美国大型零售商

* Target, Gap和梅西百货的同店销售不及预期

* Limited的同店销售情况好于预期

* 11月初销售疲弱部分归咎于飓风桑迪

* 零售类股表现逊于大盘

路透11月29日电---美国大型零售商11月初销售情况不佳拖累了全月业绩,因东北部地区的严重风暴抵消了复活节长周末购物踊跃所带来的影响.

根据汤森路透I/B/E/S,零售商同店销售平均增长1.6%,仅为分析师预期增幅3.3%的一半左右,亦低于上年同期3.5%的增幅.

Target(TGT.N)和梅西百货(M.N)这两家大型零售企业周四公布的月度销售数据不及分析师预期.两家公司11月均开局不利,当时超级风暴桑迪(Sandy)以及另一场风暴袭击了东北部地区.

此外,美国国际购物中心协会(ICSC)首席经济学家Michael Niemira表示,网上购物和分期预付购物也影响了11月的业绩.

分期预付购物中,在消费者支付全部金额之前,商家并不计入营业收入;而网上购物在产品发货之前,营收也不能入账.Niemira预计这两种购物方式会对12月的同店销售有所帮助.