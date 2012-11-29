〔日本数据〕10月经季节调整后的失业率持稳于4.2%,符合预期

路透东京11月30日电---日本10月失业率持稳,但求才求职比下降,表明近期就业市场的改善已经开始触顶.

总务省周五公布的数据显示,10月经季节调整的失业率持平于9月的4.2%,符合分析师的预估中值.

10月求才求职比从上月的0.81下降至0.80,亦符合分析师预估中值.该比率意味着每100位求职者对应80份工作.

10月新增职缺数量较上月上升0.3%,较上年同期增长13.8%.

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