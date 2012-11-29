〔全球航运〕波罗的海干散货运价指数下滑,因海岬和巴拿马型船运费下跌

路透11月29日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周四下滑,因为海岬型和巴拿马型船舶的船费下跌.

波罗的海乾散货运价指数下滑0.63%,至1,097点.该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下滑1.49%,日均获利下跌123美元至7,929美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭或谷物.

巴拿马型船舶的运费下滑,因为船运活动在经历过去一周的强劲走势后放缓.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI下跌1.49%,至2,241点,日均获利下滑273美元至16,233美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

灵便型船舶日均获利上升61美元至6,576美元.超灵便型船舶日均获利上扬84美元至7,942美元.(完)