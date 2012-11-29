日韩经济指标预测--11月30日-12月7日****

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透11月30日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
----------------------------------11月26日当周-------------------------------
11月29日(四)
2350 日本工业产出 10月初值 -2.2% -4.1%
工业产出一个月预估 -- -1.5%
工业产出两个月预估 -- +1.6%
11月30日(五)
0500 日本建筑订单(较上年同期) 10月 -- +3.6%
房屋开工(较上年同期) +10.1% +15.5%
12月1日(六)
0000 韩国出口(较上年同期) 11月初值 +2.6% +1.1%
进口(较上年同期) +1.1% +1.7%
贸易收支(亿美元) -- 顺差37
----------------------------------12月3日当周-------------------------------
12月2日(日)
2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 -0.1% -0.1%
(较上年同期) +1.9% +2.1%
2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第三季 -- +7.7%
12月3日(一)
0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 11月 -- 47.37
12月4日(二)
0130 日本加班工资(较上年同期) 10月 -- -0.8%
12月5日(三)
2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 12月 -- 负19
12月6日(四)
2350 日本外汇储备(亿美元) 11月 -- 12,770
12月7日(五)
0500 日本同时指标(较前月) 10月 -- -2.3
领先指标(较前月) -- -1.5 (完)
--整理 王翔琼;审校 徐文焰
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。