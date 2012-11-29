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亚洲 | 2012年 11月 30日 星期五 07:42 BJT

****日韩经济指标预测--11月30日-12月7日****

路透11月30日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

----------------------------------11月26日当周-------------------------------

11月29日(四)

2350 日本工业产出 10月初值 -2.2% -4.1%

工业产出一个月预估 -- -1.5%

工业产出两个月预估 -- +1.6%

11月30日(五)

0500 日本建筑订单(较上年同期) 10月 -- +3.6%

房屋开工(较上年同期) +10.1% +15.5%

12月1日(六)

0000 韩国出口(较上年同期) 11月初值 +2.6% +1.1%

进口(较上年同期) +1.1% +1.7%

贸易收支(亿美元) -- 顺差37

----------------------------------12月3日当周-------------------------------

12月2日(日)

2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 -0.1% -0.1%

(较上年同期) +1.9% +2.1%

2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第三季 -- +7.7%

12月3日(一)

0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 11月 -- 47.37

12月4日(二)

0130 日本加班工资(较上年同期) 10月 -- -0.8%

12月5日(三)

2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 12月 -- 负19

12月6日(四)

2350 日本外汇储备(亿美元) 11月 -- 12,770

12月7日(五)

0500 日本同时指标(较前月) 10月 -- -2.3

领先指标(较前月) -- -1.5 (完)

--整理 王翔琼;审校 徐文焰

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]

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