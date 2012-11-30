朝鲜新核反应堆建设取得进展--IAEA

标题新闻：1月全球粗钢产量同比增加7%至1.37亿吨，中国产量增7.4%至6,720万吨-世界钢铁协会
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(本文由路透中文网编译提供)
路透维也纳11月29日电---国际原子能机构（IAEA）总干事天野之弥周四称，朝鲜(北韩)在建设一个新的核反应堆上取得进展，该设施或扩大朝鲜生产核武器所需原材料的能力。
天野之弥指出，朝鲜“继续建设轻水反应堆，主体建筑外部工程大体完成”。
他还表示，IAEA“仍无法判断该反应堆的设计特征及其可能的启动时间”。
该轻水反应堆建在宁边核设施内。
2003年，朝鲜成为第一个退出《不扩散核武器条约》的国家，并阻止IAEA进入其核设施。
天野之弥表示，他仍“非常担忧”朝鲜的核项目，IAEA观察员只能通过卫星图片对其进行跟踪。（完）
--编译：李富强;发稿：王凤昌
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