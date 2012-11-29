全球外汇市场11月30日主要消息

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(除特别说明外,均为GMT时间)
11月30日(五)
0001 - 英国11月Gfk消费者信心指数
0030 - 澳洲10月民间部门信贷
0500 - 日本10月房屋开工
0500 - 日本10月建筑订单
-- - 瑞典央行举行理事会会议
0700 - 德国10月实质零售销售
0745 - 法国10月消费支出和生产者物价指数(PPI)
0800 - 瑞士11月KOF领先指标
0900 - 意大利10月失业率
1000 - 欧元区消费者物价调和指数(HICP)11月初值和10月失业率
1000 - 意大利11月CPI与HICP初值
1100 - 意大利10月PPI
1330 - 美国10月个人所得/个人支出
1445 - 美国11月芝加哥采购经理人指数(PMI)
1530 - 美国11月23日当周ECRI一周领先指标
2200 - 美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔和美联储理事史坦参加波士顿大学/波士顿联储联合主办的会议,参加"评估大规模资产购买举措"的小组讨论
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 白云;审校 张涛
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。