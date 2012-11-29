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亚洲 | 2012年 11月 30日 星期五 07:52 BJT

全球外汇市场11月30日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

11月30日(五)

0001 - 英国11月Gfk消费者信心指数

0030 - 澳洲10月民间部门信贷

0500 - 日本10月房屋开工

0500 - 日本10月建筑订单

-- - 瑞典央行举行理事会会议

0700 - 德国10月实质零售销售

0745 - 法国10月消费支出和生产者物价指数(PPI)

0800 - 瑞士11月KOF领先指标

0900 - 意大利10月失业率

1000 - 欧元区消费者物价调和指数(HICP)11月初值和10月失业率

1000 - 意大利11月CPI与HICP初值

1100 - 意大利10月PPI

1330 - 美国10月个人所得/个人支出

1445 - 美国11月芝加哥采购经理人指数(PMI)

1530 - 美国11月23日当周ECRI一周领先指标

2200 - 美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔和美联储理事史坦参加波士顿大学/波士顿联储联合主办的会议,参加"评估大规模资产购买举措"的小组讨论

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 白云;审校 张涛

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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