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市场报道 | 2012年 11月 30日 星期五 07:59 BJT

〔纽约期市〕期棉从高位回落,因一周农作物出口销售报告令人失望

路透纽约11月29日电---美国期棉价格周四从一个月高位回落,交易商指此前提振大宗商品市场的投机性买盘消退,因美国一周农作物出口销售报告令人失望.

期棉价格一度涨至近74美分,因市场预期美国国会将在年底前达成协议以避免"财政悬崖".但在美国政府公布11月22日一周农作物出口销售报告后,市场在早盘中段时回吐涨幅.

洲际交易所(ICE)主力3月期棉CTc2结算价上涨0.72美分或1%,报每磅73.35美分.稍早棉价一度涨至10月23日以来高位73.98美分.

美国政府数据显示,11月22日当周陆地棉和皮马棉出口销售量为33万包,较前周下降约四分之一,但较四周均值高出6%.

成交量上升,3月合约成交量近1.9万口,是周三总成交量的两倍.(完)

--编译 于春红;审校 郑茵

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