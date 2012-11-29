〔纽约期市〕期棉从高位回落,因一周农作物出口销售报告令人失望

路透纽约11月29日电---美国期棉价格周四从一个月高位回落,交易商指此前提振大宗商品市场的投机性买盘消退,因美国一周农作物出口销售报告令人失望.

期棉价格一度涨至近74美分,因市场预期美国国会将在年底前达成协议以避免"财政悬崖".但在美国政府公布11月22日一周农作物出口销售报告后,市场在早盘中段时回吐涨幅.