〔纽约期市〕期棉从高位回落,因一周农作物出口销售报告令人失望

标题新闻：Elabe民调显示法国极右翼总统候选人勒庞将在首轮选举中领先，但在第二轮落败
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路透纽约11月29日电---美国期棉价格周四从一个月高位回落,交易商指此前提振大宗商品市场的投机性买盘消退,因美国一周农作物出口销售报告令人失望.
期棉价格一度涨至近74美分,因市场预期美国国会将在年底前达成协议以避免"财政悬崖".但在美国政府公布11月22日一周农作物出口销售报告后,市场在早盘中段时回吐涨幅.
洲际交易所(ICE)主力3月期棉CTc2结算价上涨0.72美分或1%,报每磅73.35美分.稍早棉价一度涨至10月23日以来高位73.98美分.
美国政府数据显示,11月22日当周陆地棉和皮马棉出口销售量为33万包,较前周下降约四分之一,但较四周均值高出6%.
成交量上升,3月合约成交量近1.9万口,是周三总成交量的两倍.(完)
--编译 于春红;审校 郑茵
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路透3月2日 - 美国股市周四开盘下跌，因在昨日创下纪录新高，道琼工业指数史上首次收在21,000点以上后，投资者稍作喘息。
美国一周初请失业金人数为22.3万人，预估为24.3万人。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月)