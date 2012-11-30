〔中国个股〕武钢股份称大股东昨增持股份,拟12个月内增持至多5亿股

路透上海11月30日电---继宝钢股份(600019.SS)推出不超过50亿元人民币股份回购计划后,中国另一家大型钢厂--武汉钢铁600005.SS周五公告称,大股东武钢集团周四已在二级市场上增持股份,并计划在未来12个月内择机继续增持上市公司股份,增持比例不超过总股本的5%,增持价格不超过4元/股.

目前武钢股份总股本为100.94亿股,5%意味着5.047亿股.而武钢集团的增持价格上限,亦较武钢股价周四收盘价2.56元高出逾五成.

公告显示,武钢集团周四已经增持武钢股份1,138.56万股,占公司总股本的0.11%.

稍早,武钢股份推出规模达150亿元的定向增发方案,其中其定增价格不低于发行前最近一期经审计的每股净资产,公司2011年底经审计的每股净资产为3.51元/股.这个价格较武钢目前市价高出近四成,引发外界疑虑武钢的定增未来能否成功.据业内人士分析,此次武钢集团增持,可能是为其定增方案保驾护航.

近期随着股市不断创新低,上市公司大股东增持及回购的动作增多.粤水电(002060.SZ)周五公告称,推出股份回购计划,回购价格不超过6.5元/股,回购资金上限为1,500万元.(完)