〔中国债市〕深交所公布债券交易细则,并称将加快研究推出债券指数产品

路透北京11月30日电---中国证券报周五报导引述深圳证券交易所相关负责人表示,下一步将继续推动深市债券产品创新,加快研究推出深市债券市场指数产品,丰富债券交易品种和方式.

为提高债券市场效率,深交所周四晚间在其网站上公布了深圳证券交易所债券交易实施细则.

该规则的发布标志着债券交易制度完善的几项重点工作将正式实施,包括提高债券质押式回购效率,实现当日买入、当日申报质押债券,当日可用于债券回购交易或解押,当日申报解押债券,当日可卖出或再次质押等多项重点债券交易制度完善得以实施.

数据显示,截至今年10月底,深市上市债券总数达350只,托管面值1,511.15亿元;其中,今年前10个月,公司债新增上市56只,募集资金523.30亿元,公司债总数达到111只.(完)

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