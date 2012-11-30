〔金砖国家〕11月29日股汇市收盘纵览

路透11月30日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月29日(周四)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收报1,003.79点.

中国股市:沪综指周四连续第四个交易日下跌,并刷新近四年收盘新低,券商股午盘出现整体大跌再度对市场形成冲击.分析人士指出,经济形势及制度改革仍不明朗,料年内大盘整体仍将维持震荡下探趋势.沪综指 .SSEC收报1,963.488点,跌10.035点或0.51%,此前低位为2009年1月16日的1,954.438点.上海A股今日成交亿331亿元人民币,上日为344亿元.[.SSCN]

香港股市:录得四个交易日中的首个涨幅,之前美国一位重要国会议员的讲话点燃了解决财政僵局的希望.不过成交疲弱,表示市场信心仍然脆弱.恒生指数.HSI收涨1%,至21,922.9点,扳回本周前三个交易日的跌幅.恒生国企指数.HSCE收高0.9%.[.HKCN]

中国汇市:人民币兑美元即期CNY=CFXS继续"涨停"行情,但中间价连续第二天回软,令收盘价较上日微幅下降.在净结汇压力较大的情况下,中间价下跌进一步抑制了接盘意愿,成交保持清淡.境内美元人民币一年期掉期CNY1Y=CFXS升水报1,550点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3831元.[CNY/CN][ID:nSB2121181]

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印度股市:上涨,收于19个月最高位,此前印度政府同意议会的一项投票结果,允许外资进入多品牌零售业,这提升了关键改革举措将获通过的希望.在高盛将印度股市评级从'符合大盘表现'上调至'加码'后,股市获得进一步的提振.指标BSE指数.BSESN收高1.75%,或328.83点,报19,170点,为2011年4月28日以来的最高收盘位.[.BO][ID:nL4N099273]

印度汇市:印度卢比/美元INR=D2创逾两个月来最大升幅,此前印度政府同意议会的一项投票,允许外资进入多品牌零售业,这提升了政府赢得多数人赞同以推动重要改革的希望.印度卢比/美元收报54.8350/8450,上涨1.1%,为9月21日以来的最大单日涨幅.盘中卢比触及日高54.76,为两周来的最高位,周二收报55.45/46.[INR/][ID:nL4N0991XT]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,420.350点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收高1.52%至752.10点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX涨1.08%至30.8395;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.29%,报40.0700.