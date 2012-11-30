澳新经济指标预测--11月30日-12月7日****

标题新闻：1月全球粗钢产量同比增加7%至1.37亿吨，中国产量增7.4%至6,720万吨-世界钢铁协会
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透11月30日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------11月26日当周-------------------------------
11月30日(五)
0030 澳洲民间部门信贷 10月 +0.3% +0.3%
0030 澳洲房屋信贷 10月 -- +0.4%
12月2日(日)
2145 新西兰贸易条件指数(较前季) 第三季 -1.8% -2.6%
-----------------------------------12月3日当周-------------------------------
12月2-3日
2330 澳洲TD-MI通胀指标 11月 -- +0.1%
12月3日(一)
0030 澳洲企业库存 第三季 -- +0.6%
税前获利 -- -0.5%
0030 澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月) 11月 -- -4.1%
网络招聘广告(较前月) -- -4.6%
0030 澳洲零售销售 10月 -- +0.5%
12月4日(二)
0030 澳洲建筑许可 10月 -- +7.8%
0030 澳洲经常帐收支(亿澳元) 第三季 -- 赤字118.0
0330 澳洲央行利率决议 12月 -- 3.25%
12月5日(三)
0030 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 -- +0.6%
(较上年同期) -- +3.7%
2000 新西兰央行利率决议 -- 2.5% 2.5%
12月6日(四)
0030 澳洲就业人数(万人) 11月 -- 增加1.07
全职就业人数(万人) -- 增加1.87
就业参与率 -- 65.1%
失业率 -- 5.4%
12月7日(五)
0030 澳洲商品服务贸易收支(亿澳元) 10月 -- 逆差14.56
进口 -- -2%
出口 -- -1%(完)
--编译 梁睿雪;审校 张荻
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
短期看来，交易商表示，码头升水上涨空间有限，因供给充裕且船家需求有限；行业消息人士指出，供应商即因而以较低的升水提供码头船货。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选