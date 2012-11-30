〔中国贵金属〕上海金交所试行银行间黄金询价业务,满足大宗交易(更新版)

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* 上海金交所下周一起试行银行间黄金询价业务

* 工行等20家银行获准参与

* 询价交易可满足大宗交易需求

路透上海11月30日电---为满足黄金大宗交易,中国上海黄金交易所与中国外汇交易中心周四晚间联合发文称,经央行备案同意,上海金交所将于下周一(12月3日)起试运行银行间黄金询价业务,工商银行(601398.SS)(1398.HK)等20家中外资银行获准参与该业务.

公告指出,经上海黄金交易所核准的市场参与者可通过中国外汇交易中心外汇交易系统以双边询价方式进行黄金交易,并通过上海黄金交易所进行清算与交割.

获准进行黄金询价业务还包括,建设银行(601939.SS)(0939.HK),中国银行(601988.SS)(3988.HK),农业银行(601288.SS)(1288.HK)和交通银行(601328.SS)(3328.HK)四家国有银行.

以及招商银行(600036.SS)(3968.HK)、中信银行(0998.HK)(601998.SS)、广发银行等全国股份制银行,上海银行、北京银行(601169.SS)、上海农商行等城商行,以及汇丰银行、渣打银行、澳新银行(ANZ.AX)及大华银行(UOBH.SI)四家外资银行.

公告称,银行间黄金询价业务的推出,将有利于满足黄金市场投资者多样化的投资需求,进一步丰富市场交易模式,不断深化市场功能,促进形成多层次的黄金市场交易体系.

目前上海金交所采用撮合制交易,单笔交易量往往只有几公斤或几十公斤.业内人士此前曾指出,若有几百公斤或上吨的单笔黄金交易需求,不仅成交笔数多,而且不能瞬间锁定价格,还容易引起市场波动.而询价市场上由于采用做市商制度,一笔即可成交,大宗交易更为顺利.

上海金交所已是全球黄金现货交易量最大的市场.据其网站介绍,去年该所总交易额为4.44万亿元人民币,同比增长120%;其中黄金现货交易量达7,438.5吨,交易额达2.48万亿元,分别同比增长23%和53%.(完)