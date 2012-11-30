《全球重要经济事件一览表》--11月30日-12月7日

(除特别说明外,均为GMT时间)

11月30日(五)

斯德哥尔摩--瑞典央行召开理事会会议.

波士顿--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔和美联储理事史坦参加波士顿大学/波士顿联储联合举行的会议,参加"评估大规模资产购买举措"的小组讨论(2200).

巴黎--波兰财长Jacek Rostowski在媒体简布会上介绍波兰经济和欧洲金融危机情况(1400).

12月1日(六)

芝加哥--明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔、费城联储总裁普洛瑟、芝加哥联储总裁埃文斯出席芝加哥大学贝克尔·弗里德曼经济研究所举办的活动,将参与讨论美联储在美国经济复苏过程中的作用(2100).

12月2日(日)

东京--美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托出席全球合作中心(Global Interdependence Center)举办的主题为"全球金融危机:从日本吸取的教训"的会议,并参与"第一场会议:如何应对当前金融危机"(0010).

12月3日(一)

布鲁塞尔--欧元集团会议.

东京--欧洲央行委员诺亚、日本央行总裁白川方明和日本财务省财务官中尾武彦出席欧洲金融论坛(Europlace Financial Forum).

东京--日本央行副总裁西村清彦在全球合作中心主办的会议上讲话(0010).

美国小石城--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德发表有关经济的讲话(1840).

12月4日(二)

悉尼--澳洲央行公布利率决议(0330).

渥太华--加拿大央行公布利率政策(1400).

12月5日(三)

伦敦--英国央行举行货币政策委员会(MPC)会议.

12月6日(四)

法兰克福---欧洲央行管理委员会会议.会后将宣布利率决定,并举行记者会.

伦敦--英国央行举行货币政策委员会会议.会后宣布政策决定.(1200)

惠灵顿--新西兰央行货币政策声明和利率决议.

12月7日(五)

暂无重要经济事件.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--整理 白云;审校 张涛

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