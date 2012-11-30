〔路透基点〕瑞安房地产再度寻求融资,是一笔三年期俱乐部贷款--RLPC

路透香港11月29日电---汤森路透旗下基点援引消息人士称,瑞安房地产正在为Portspin寻求一笔俱乐部贷款.Portspin是瑞安房地产和Taipingqiao 116 Development共同建立的合资企业,两家分别持有51%和49%的股份.

消息称,新加坡大华银行(UOBH.SI)正协调安排此贷款案.

这笔三年期贷款可能会以港元或美元计价.

利率为香港银行同业拆息利率(HIBOR)或伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码470个基点.

瑞安房地产曾于8月开启一笔20.38亿港元(2.63亿美元)三年期定期贷款,为公司今年进行的第三次融资.瑞安房地产今年总融资规模大约为75亿港元.这笔20.38亿港元贷款利率为香港银行同业拆息利率加码460个基点.

瑞安房地产6月时也获得一笔三年期贷款,包括8.5亿港元的离岸贷款和13亿元人民币(2.09亿美元)的国内贷款.

公司还在4月获得一笔3.887亿美元的等值贷款,该案包括2.73亿美元离岸定期贷款部分、1,070万美元离岸定期贷款部分和5,500万美元的国内定期贷款部分.(完)