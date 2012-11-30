〔路透基点〕瑞安房地产再度寻求融资,是一笔三年期俱乐部贷款--RLPC

标题新闻：1月全球粗钢产量同比增加7%至1.37亿吨，中国产量增7.4%至6,720万吨-世界钢铁协会
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路透香港11月29日电---汤森路透旗下基点援引消息人士称,瑞安房地产正在为Portspin寻求一笔俱乐部贷款.Portspin是瑞安房地产和Taipingqiao 116 Development共同建立的合资企业,两家分别持有51%和49%的股份.
消息称,新加坡大华银行(UOBH.SI)正协调安排此贷款案.
这笔三年期贷款可能会以港元或美元计价.
利率为香港银行同业拆息利率(HIBOR)或伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码470个基点.
瑞安房地产曾于8月开启一笔20.38亿港元(2.63亿美元)三年期定期贷款,为公司今年进行的第三次融资.瑞安房地产今年总融资规模大约为75亿港元.这笔20.38亿港元贷款利率为香港银行同业拆息利率加码460个基点.
瑞安房地产6月时也获得一笔三年期贷款,包括8.5亿港元的离岸贷款和13亿元人民币(2.09亿美元)的国内贷款.
公司还在4月获得一笔3.887亿美元的等值贷款,该案包括2.73亿美元离岸定期贷款部分、1,070万美元离岸定期贷款部分和5,500万美元的国内定期贷款部分.(完)
--编译 梁睿雪; 审校 高琦
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短期看来，交易商表示，码头升水上涨空间有限，因供给充裕且船家需求有限；行业消息人士指出，供应商即因而以较低的升水提供码头船货。
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