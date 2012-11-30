《中国报摘》--中国证券报11月30日

* 头版头条:

--中国武钢股份600005.SS称,其控股股东武钢集团周四增持公司1,138.56万股股份.未来一年内还将择机增持,增持比例不超过总股本的5%,价格不超过4元人民币/股.按5%上限计算,最高增持股份将达5亿股.

* 其他:

--多位券商人士透露,监管层将研究优化创业板上市门槛及指标,扩大服务范围.

--深交所发布债券交易实施细则,重点包括提高债券质押式回购效率、统一债券回购品种等.该所相关负责人表示,下一步将继续推动债券产品创新,加快研究推出债券市场指数产品.

--针对有媒体报导称"证监会、基金、券商、银行等正在讨论基金降低券商佣金20%方案",证监会有关部门负责人表示,该报导并不属实.

--近日出台的险资新政,明确保险资金可投资集合资金信托计划.当前已经有几家信托公司开展保险资金的信托计划,同一般的信托产品相比,这些计划大都是资产支持证券产品,且投资期限较长,涉及的资产池种类也比较多.

--国家电网确认,公司通过竞标赢得南澳输电网公司股权,预计于2012年底完成项目交割.国家电网并未透露具体的收购价格,但《澳大利亚金融评论》报导称,交易金额为5亿澳元(5.24亿美元).

--兴业银行(601166.SS)称,其向中国人保等五家战略投资者定向增发股票的方案获审核通过.

--大众汽车(VOWG_p.DE)和中国第一汽车集团同意将合作关系延长至2041年,并消除了有关专利侵权的担忧.两家公司的合作关系原计划于2016年到期.(完)

--整理 李宏薇; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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