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亚洲 | 2012年 11月 30日 星期五 08:58 BJT

《中国重要政经日程》--11月30日

=============================今日重要政经日程==========================

11/30(五)

--中国国际经济交流中心经济每月谈:推进绿色发展、循环发展和低碳发展

--第八届北京金博会在北京举行,至12月3日.

=============================近日重要政经日程==========================

12/4(二) 至6日

*--中国国务院副总理王岐山出访俄罗斯和哈萨克斯坦,出席中俄能源谈判代表第九次会晤

12/5(三)

--第七届中国黄金&贵金属峰会在上海举行,至7日.

12/7(五)

--2012中国能源企业高层论坛在北京举行.

--《中国企业家》杂志社主办的2012中国企业领袖年会在北京举行,至9日

12/9(日)

--第十五届成长中国高峰年会北京举行.

12/20(四)

--2012中国可持续发展高峰论坛在上海举行.

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)

--整理 李然

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