《中国重要政经日程》--11月30日

标题新闻：1月全球粗钢产量同比增加7%至1.37亿吨，中国产量增7.4%至6,720万吨-世界钢铁协会
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
=============================今日重要政经日程==========================
11/30(五)
--中国国际经济交流中心经济每月谈:推进绿色发展、循环发展和低碳发展
--第八届北京金博会在北京举行,至12月3日.
=============================近日重要政经日程==========================
12/4(二) 至6日
*--中国国务院副总理王岐山出访俄罗斯和哈萨克斯坦,出席中俄能源谈判代表第九次会晤
12/5(三)
--第七届中国黄金&贵金属峰会在上海举行,至7日.
12/7(五)
--2012中国能源企业高层论坛在北京举行.
--《中国企业家》杂志社主办的2012中国企业领袖年会在北京举行,至9日
12/9(日)
--第十五届成长中国高峰年会北京举行.
12/20(四)
--2012中国可持续发展高峰论坛在上海举行.
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)
--整理 李然
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
短期看来，交易商表示，码头升水上涨空间有限，因供给充裕且船家需求有限；行业消息人士指出，供应商即因而以较低的升水提供码头船货。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选