《汇市简讯》英镑/美元陷于窄幅区间,1.6055/70为关键水准

0046GMT * 英镑/美元隔夜微升,亚洲市场盘初陷于窄幅区间 * 英国11月消费者信心触及18个月高位 * 英镑/美元趋升,阻力位为55日移动均线切入位1.6056,随后是1.6068,即9-11月跌势的50%回档位 * 1.6000附近的买单提供初步支撑 * 浏览技术图表请点击:(link.reuters.com/daz34t).(完) --编译 王翔琼; 审校 张涛