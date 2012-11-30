《汇市简讯》英镑/美元陷于窄幅区间,1.6055/70为关键水准

标题新闻：去年葡萄牙公共债务/GDP比率从前年的129%升至130.5%，接近130.6%的纪录高位-央行数据
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0046GMT * 英镑/美元隔夜微升,亚洲市场盘初陷于窄幅区间 * 英国11月消费者信心触及18个月高位 * 英镑/美元趋升,阻力位为55日移动均线切入位1.6056,随后是1.6068,即9-11月跌势的50%回档位 * 1.6000附近的买单提供初步支撑 * 浏览技术图表请点击:(link.reuters.com/daz34t).(完) --编译 王翔琼; 审校 张涛
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路透2月21日 - 卡夫亨氏(KRAFT HEINZ)撤回以1,430亿美元收购较大竞争对手联合利华(Unilever)的提议之后，市场传言称亿滋国际(Mondelez International)将是其接下来的收购目标。
路透2月21日 - 沃尔玛周二发布全球同店营收高于预期，拜公司及山姆会员商店(Sam's Club)线上销售及流量增加所赐。