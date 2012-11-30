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亚洲 | 2012年 11月 30日 星期五 09:02 BJT

〔全球贵金属〕11月28日iShares白银持仓减少0.15%

路透11月30日电---全球最大白银ETF--iShares Silver Trust(SLV)白银周三持仓量较周二减少0.15%,全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust(GLD)黄金持仓量同期则增加0.09%.

以下为两支ETF的持仓量及变化情况:

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 43,307,990.8 11月28日 43,269,240.9 11月27日 38,749.9 0.09%

iShares 315,174,390.0 11月28日 315,658,356.0 11月27日 -483,966.0 -0.15%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击:(link.reuters.com/wux96h)(完)

--编译 白云;审校 于春红

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

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