〔全球贵金属〕11月28日iShares白银持仓减少0.15%

标题新闻：1月全球粗钢产量同比增加7%至1.37亿吨，中国产量增7.4%至6,720万吨-世界钢铁协会
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路透11月30日电---全球最大白银ETF--iShares Silver Trust(SLV)白银周三持仓量较周二减少0.15%,全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust(GLD)黄金持仓量同期则增加0.09%.
以下为两支ETF的持仓量及变化情况:
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%
SPDR 43,307,990.8 11月28日 43,269,240.9 11月27日 38,749.9 0.09%
iShares 315,174,390.0 11月28日 315,658,356.0 11月27日 -483,966.0 -0.15%
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)
浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击:(link.reuters.com/wux96h)(完)
--编译 白云;审校 于春红
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短期看来，交易商表示，码头升水上涨空间有限，因供给充裕且船家需求有限；行业消息人士指出，供应商即因而以较低的升水提供码头船货。
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