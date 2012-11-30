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市场报道 | 2012年 11月 30日 星期五 08:53 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--11月30日-12月7日****

路透11月30日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------11月26日当周--------------------------------

11月30日(五)

-- 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 10月 -- +1.9%

1330 美国个人所得 10月 +0.2% +0.4%

个人支出 持平 +0.8%

个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- +0.4%

(较上年同期) -- +1.7%

核心PCE物价指数(较前月) +0.2% +0.1%

(较上年同期) -- +1.7%

实质个人支出 -- +0.4%

1330 加拿大GDP(较前季) 第三季 -- +0.5%

(环比年率) +0.9% +1.8%

(较前月) 9月 +0.1% -0.1%

1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 11月 50.5 49.9

1530 美国ECRI一周领先指标 11月23日当周 -- 125.7

----------------------------------12月3日当周--------------------------------

12月3日(一)

-- 美国汽车销售(万辆) 11月 1,470 1,423

1358 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 11月 -- 52.4

1430 加拿大经季节调整的RBC制造业PMI 11月 -- 51.39

1500 美国建筑支出 10月 +0.4% +0.6%

1500 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 11月 51.4 51.7

物价分项指数 54.8 55.0

就业分项指数 -- 52.1

新订单分项指数 -- 54.2

12月4日(二)

1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 12月1日当周 -- +3.3%

1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 12月1日当周 -- +4.5%

1400 加拿大央行利率决定 1.0% 1.0%

12月5日(三)

1200 美国抵押贷款指数 11月30日当周 -- 838.9

再融资指数 -- 4,575.5

1315 美国ADP民间就业岗位(万个) 11月 增加13.9 增加15.8

1330 美国非农业生产率环比年率 第三季修正值 +2.7% +1.9%

单位劳工成本 -0.8% -0.1%

1500 美国工厂订单 10月 +0.1% +4.8%

耐久财订单 10月修正值 -- 持平

扣除运输的耐久财订单 -- +1.5%

扣除国防的耐久财订单 -- +0.1%

扣除飞机的非国防资本财订单 -- +1.7%

1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 11月 53.5 54.2

企业活动分项指数 54.5 55.4

12月6日(四)

1230 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 11月 -- 4.77

1330 加拿大建筑许可 10月 -- -13.2%

1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月1日当周 -- 39.3

初请失业金人数四周均值(万人) -- 40.525

续请失业金人数(万人) 11月24日当周 -- 328.7

1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 11月 -- 58.3

经季节调整PMI -- 58.3

12月7日(五)

1330 美国非农就业岗位(万个) 11月 增加10.5 增加17.1

民间就业岗位(万个) 增加11.0 增加18.4

制造业就业岗位(万个) 减少0.6 增加1.3

政府部门就业岗位(万个) -- 减少1.3

失业率 7.9% 7.9%

平均时薪 +0.1% 持平

每周平均工时 34.4 34.4

1330 加拿大就业岗位(万个) 11月 -- 增加0.18

失业率 -- 7.4%

全职就业人数(万人) -- 增加0.73

兼职就业人数(万人) -- 减少0.55

就业参与率 -- 66.8%

1330 加拿大劳动生产率 第三季 -- -0.4%

1455 路透/密西根大学美国消费者信心指数 12月初值 -- 82.7

现况指数 -- 90.7

预期指数 -- 77.6

1530 美国ECRI一周领先指标 11月30日当周 -- --

2000 美国消费者信贷(亿美元) 10月 增加115 增加113.6 (完)

--整理 白云;审校 张荻

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