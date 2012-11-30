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债券 | 2012年 11月 30日 星期五 09:13 BJT

〔美国基金〕11月28日当周货币市场基金增加100.9亿美元--ICI

路透11月29日电---美国投资公司协会(ICI)周四公布,截至11月28日当周,美国货币市场共同基金总资产增加100.9亿美元,至2.612万亿(兆)美元.

报告称,应税政府货币市场基金资产增加13.9亿美元,应税非政府货币市场基金资产增加94.5亿美元,免税基金减少7.6亿美元.

ICI称,当周面向散户的货币市场基金资产增加13.2亿美元至9,042.2亿美元.其中面向散户的应税政府货币市场基金资产增加13.7亿美元,至1,929.2亿美元;应税非政府货币市场基金资产减少2,000万美元至5,201.5亿美元.免税基金资产减少2,000万美元至1,911.5亿美元.

报告显示,面向机构投资者的货币市场基金资产增加87.6亿美元至1.708万亿美元.其中,应税政府货币市场基金资产增加2,000万美元至6,813.8亿美元.应税非政府货币市场基金资产增加94.7亿美元至9,460.1亿美元.免税基金资产减少7.40亿美元,至802.6亿美元.

ICI每周例行向美国联邦储备理事会(FED)报告货币市场基金资产状况.数据可能会修正.(完)

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参看相关细节,可点选ICI网站,网址为(www.ici.org)

--编译 于春红;审校 张若琪

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