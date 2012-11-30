〔美国基金〕11月28日当周货币市场基金增加100.9亿美元--ICI

英国经济：市场对加息的预期可能损及经济--央行首席经济学家霍尔丹
“然而，在当前脆弱的环境下，一般预期央行短期内将调高利率，倘若市场利率过于急剧上升，我会感到担忧，”霍尔丹在送交国会的年度书面声明中指出。
路透11月29日电---美国投资公司协会(ICI)周四公布,截至11月28日当周,美国货币市场共同基金总资产增加100.9亿美元,至2.612万亿(兆)美元.
报告称,应税政府货币市场基金资产增加13.9亿美元,应税非政府货币市场基金资产增加94.5亿美元,免税基金减少7.6亿美元.
ICI称,当周面向散户的货币市场基金资产增加13.2亿美元至9,042.2亿美元.其中面向散户的应税政府货币市场基金资产增加13.7亿美元,至1,929.2亿美元;应税非政府货币市场基金资产减少2,000万美元至5,201.5亿美元.免税基金资产减少2,000万美元至1,911.5亿美元.
报告显示,面向机构投资者的货币市场基金资产增加87.6亿美元至1.708万亿美元.其中,应税政府货币市场基金资产增加2,000万美元至6,813.8亿美元.应税非政府货币市场基金资产增加94.7亿美元至9,460.1亿美元.免税基金资产减少7.40亿美元,至802.6亿美元.
ICI每周例行向美国联邦储备理事会(FED)报告货币市场基金资产状况.数据可能会修正.(完)
浏览基金方面的相关新闻,请点选[FUND-CMN]
参看相关细节,可点选ICI网站,网址为(www.ici.org)
--编译 于春红;审校 张若琪
“然而，在当前脆弱的环境下，一般预期央行短期内将调高利率，倘若市场利率过于急剧上升，我会感到担忧，”霍尔丹在送交国会的年度书面声明中指出。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *广水市鑫源 8 7 2/28簿记建档 -- AA- 3/1-3/7 长江证券 投资公司 (第3-7年末偿还20%本金/重庆三峡担保集团提供担保) ========================================================================================= 汝城县城建开发 3 7 2/22簿记建档 *上限5.80% AA- 2/23-2/24
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选