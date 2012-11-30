〔美国基金〕11月28日当周货币市场基金增加100.9亿美元--ICI

ICI称,当周面向散户的货币市场基金资产增加13.2亿美元至9,042.2亿美元.其中面向散户的应税政府货币市场基金资产增加13.7亿美元,至1,929.2亿美元;应税非政府货币市场基金资产减少2,000万美元至5,201.5亿美元.免税基金资产减少2,000万美元至1,911.5亿美元.