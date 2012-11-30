《中国报摘》--其他报纸重要消息11月30日

**上海证券报**

--中国银行业三季度不良贷款率为0.95%.在宏观经济下行大背景下,市场有声音觉得不足1%的不良贷款率不可信.银监会副主席蔡鄂生等人士表示,银行没有对资产质量造假,目前银行业不良贷款风险是可控的.

--国务院副总理李克强指出,中国未来几十年最大的发展潜力在城镇化.

--中联煤层气有限责任公司政策研究室主任李良透露,国家能源局正制订有关页岩气产业政策,预计不久会出台.该政策预计会给予页岩气产业有关"鼓励投资尽快回收和加速折旧政策"等实质性扶持措施.

--浦发银行(600000.SS)称,同意转让华一银行10%股权.据悉,接盘浦发银行转让华一银行股权的为中国台湾富邦金控(2881.TW).

--同仁堂(600085.SS)拟发行12.05亿元可转债,期限五年,初始转股价格为17.72元/股.

**第一财经日报**

--急速膨胀的券商资管业务似乎在偏离监管层设定的创新轨道.业界人士称,各地证监局已经开始关注纯通道性质的"银证合作"业务,要求部分过于激进的券商注意风险控制,压缩购买银行票据的定向资管产品规模.

**21世纪经济报 道**

--据悉,近日监管部门推出一项跨国公司总部人民币资金跨境放款试点政策,向部分符合试点条件、总部设在北京或上海的跨国公司,给予一笔人民币跨境放款额度;在额度允许范围内,跨国企业中国总部可以与境外母公司(或关联公司)直接签定放款协议并约定放款利率,完成企业自有人民币资金跨境放款.

**金融时报**

--国家开发银行[CHDB.UL]船舶融资中心日前在大连成立.

**证券时报**

--光大证券(601788.SS)获批非金融企业债务融资工具主承销业务资格.

--国际评级机构标准普尔表示,由于净息差收窄,以及国内外经济状况持续不确定,未来几年内中国交通银行(3328.HK)(601328.SS)利润率将下降;同时标普还预计,未来交行的不良贷款比率将较2012年9月底的0.87%明显上升,主要是受到出口相关贷款和地方政府平台融资项目风险敞口的拖累.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李宏薇; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]