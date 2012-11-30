《新兴市场重要经济事件预告》--11月30日-12月7日

标题新闻：1月全球粗钢产量同比增加7%至1.37亿吨，中国产量增7.4%至6,720万吨-世界钢铁协会
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11月30日(五)
墨西哥城--墨西哥央行宣布货币政策声明.
巴黎--波兰财长Jacek Rostowski将就波兰经济和欧洲金融危机召开新闻简报会(1400).
12月1日(六)
北京--世界银行行长金墉访华.
12月3日(一)
布鲁塞尔--欧元区财长会议(1600).
东京--日本央行副总裁西村清彦在全球合作中心(GIC)主办的会议上发言.(0010)
12月4日(二)
华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议.
布达佩斯--匈牙利央行召开货币政策委员会非利率制定会议.
坎帕拉--乌干达央行宣布货币政策声明.
日内瓦--世界贸易组织(WTO)尼加拉瓜贸易政策审议会议(至12月6日).
拉巴特--摩洛哥央行举行理事会会议.
12月5日(三)
华沙--波兰央行召开货币政策委员会会议(0100).
日内瓦--WTO尼加拉瓜贸易政策审议会议.
萨格勒布--克罗地亚央行举行委员会会议.
12月6日(四)
贝尔格莱德--塞尔维亚央行执委会会议.
开罗--埃及央行召开货币政策委员会会议.
日内瓦--WTO尼加拉瓜贸易政策审议会议(0100).
亚松森--巴拉圭央行召开货币政策会议.
利马--秘鲁央行召开货币政策会议.
科伦坡--斯里兰卡央行公布货币政策决议.
12月7日(五)
暂无重要经济事件.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王翔琼;审校 戴素萍
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
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短期看来，交易商表示，码头升水上涨空间有限，因供给充裕且船家需求有限；行业消息人士指出，供应商即因而以较低的升水提供码头船货。
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