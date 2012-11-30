《中国债券市场每日交易备忘》--11月30日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国农业发展银行至多180亿元人民币五年期固息债10:00-11:00招标,利率预测均值为4.02% 东莞银行至多10亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债簿记建档(主体评级AA),东海证券主承 南通四建集团2.5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),农业银行主承 浙江机电集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),中信银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 中国轻工集团4亿元一年期短融041254061,票面利率4.87% 广东中旅集团3.5亿元一年期短融041256038,票面利率5.26% 山东魏桥创业集团公司10亿元一年期短融041258067,票面利率4.95% 江苏沙钢集团23亿元一年期短融041251041,票面利率4.87% 山东鲁泰煤业有限公司3亿元一年期短融041266012,票面利率5.26% 中油金鸿天然气输送有限公司3亿元一年期短融041262050,票面利率6.45% 重汽集团20亿元人民币一年期短融041269037,票面利率4.87% 天津市自来水集团有限公司3亿元一年期短融041272007,票面利率5.12% 杭州工业资产经营投资集团12亿元一年期短融041260086,票面利率5.12% 北方联合电力公司10亿元一年期短融041259074,票面利率4.87% 安徽天大企业集团3.5亿元一年期短融041264037,票面利率5.30% 大兴安岭林业集团13亿元七年期固息债1280342,票面利率7.08% 伊犁州国有资产投资12亿元六年期固息债1280406,票面利率6.70% ============================================================================== 三、缴款: 滁州城投15亿元七年期固息债1280411,票面利率6.81% 驻马店市投资公司13亿元七年期固息债1280415,票面利率6.95% 喀什城建投资集团8亿元七年期固息债1280416,票面利率7.18% 浙江泰隆商业银行35亿元三年期固息金融债1220021,票面利率5.00% 镇江江海投资发展公司10亿元六年期固息债1280420,票面利率6.65% 中关村国家自主创新示范区项目5亿元五年期固息债1280422,票面利率5.90% 中国建材( 3323.HK )30亿元六个月期超短期融资券 长江电力( 600900.SS )20亿元人民币一年期短融 北京京城机电公司10亿元五年期中票 乌鲁木齐国有资产经营公司6亿元五年期中票 =============================================================================== 四、还本付息: 上海电气集团财务公司10亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债072206到期兑付,基本利差1.35% 中国人民银行150亿元一年期央行票据1101092到期兑付,参考收益率3.4875% 日照商行4亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债072003付息,票面利率5.60% 安庆城建投资集团8亿元10年期固息债078080付息,票面利率6.08% 财政部200亿元50年期固息国债090030付息,票面利率4.30% 山东国有资产投资公司10亿元五年期浮息(一年定存基准)中票1082215付息,基本利差2.57% 滁州城投10亿元10年期投资人选择权(5+5)浮息债(一年Shibor基准)1180172付息,基本利差3.05% 中国远洋( 1919.HK )( 601919.SS )40亿元七年期中票1182359付息,票面利率5.45% 华电集团30亿元五年期中票1182360付息,票面利率5.28% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --为满足黄金大宗交易,中国上海黄金交易所与中国外汇交易中心周四晚间联合发文称,经 央行备案同意,上海金交所将于下周一(12月3日)起试运行银行间黄金询价业务,工商银行 ( 601398.SS )( 1398.HK )等20家中外资银行获准参与该业务.[ID:nSB2122087] --继宝钢股份( 600019.SS )推出不超过50亿元人民币股份回购计划后,中国另一家大型钢 厂--武汉钢铁600005.SS周五公告称,大股东武钢集团周四已在二级市场上增持股份,并计 划在未来12个月内择机继续增持上市公司股份,增持比例不超过总股本的5%,增持价格不超 过4元/股.[ID:nSB2122041] 国家统计局和物流与采购联合会12/1公布11月官方制造业PMI (10月为50.2) 12/3公布11月官方非制造业PMI (10月为55.5) 11月汇丰PMI终值12/3公布 (10月为49.5) 12/5公布11月汇丰服务业PMI (10月为53.5) 国家统计局12/9公布11月工业品价格指数(PPI) (10月为-2.8%) 11月居民消费价格指数(CPI) (10月为1.7%) 1-11月固定资产投资 (1-10月为20.7%) 11月社会消费品零售总额 (10月为14.5%) 11月工业增加值 (10月为9.6%) 11月房地产投资和销售情况月度报告 中国海关12/10公布11月进出口贸易数据 (10月顺差319.9亿美元) 国家统计局12/18公布11月70个大中城市住宅销售价格月度报告 12/27公布1-11月规模以上工业企业利润 (1-10月为0.5%) ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 曹巍浩/康熙泽; 审校 边竞/李宏薇