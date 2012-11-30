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亚洲 | 2012年 11月 30日 星期五 09:27 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--11月30日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标:
  
  中国农业发展银行至多180亿元人民币五年期固息债10:00-11:00招标,利率预测均值为4.02%
  东莞银行至多10亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债簿记建档(主体评级AA),东海证券主承
  南通四建集团2.5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),农业银行主承
  浙江机电集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),中信银行主承
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  二、新债上市:   

  中国轻工集团4亿元一年期短融041254061,票面利率4.87%
  广东中旅集团3.5亿元一年期短融041256038,票面利率5.26%
  山东魏桥创业集团公司10亿元一年期短融041258067,票面利率4.95%  
  江苏沙钢集团23亿元一年期短融041251041,票面利率4.87%
  山东鲁泰煤业有限公司3亿元一年期短融041266012,票面利率5.26% 
  中油金鸿天然气输送有限公司3亿元一年期短融041262050,票面利率6.45%
  重汽集团20亿元人民币一年期短融041269037,票面利率4.87%
  天津市自来水集团有限公司3亿元一年期短融041272007,票面利率5.12%
  杭州工业资产经营投资集团12亿元一年期短融041260086,票面利率5.12%
  北方联合电力公司10亿元一年期短融041259074,票面利率4.87%
  安徽天大企业集团3.5亿元一年期短融041264037,票面利率5.30% 
  大兴安岭林业集团13亿元七年期固息债1280342,票面利率7.08%
  伊犁州国有资产投资12亿元六年期固息债1280406,票面利率6.70%
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  三、缴款: 

  滁州城投15亿元七年期固息债1280411,票面利率6.81%
  驻马店市投资公司13亿元七年期固息债1280415,票面利率6.95%
  喀什城建投资集团8亿元七年期固息债1280416,票面利率7.18%
  浙江泰隆商业银行35亿元三年期固息金融债1220021,票面利率5.00%
  镇江江海投资发展公司10亿元六年期固息债1280420,票面利率6.65%
  中关村国家自主创新示范区项目5亿元五年期固息债1280422,票面利率5.90%
  中国建材(3323.HK)30亿元六个月期超短期融资券
  长江电力(600900.SS)20亿元人民币一年期短融      
  北京京城机电公司10亿元五年期中票
  乌鲁木齐国有资产经营公司6亿元五年期中票
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  四、还本付息:

  上海电气集团财务公司10亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债072206到期兑付,基本利差1.35%
  中国人民银行150亿元一年期央行票据1101092到期兑付,参考收益率3.4875%
  日照商行4亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债072003付息,票面利率5.60%
  安庆城建投资集团8亿元10年期固息债078080付息,票面利率6.08%
  财政部200亿元50年期固息国债090030付息,票面利率4.30%
  山东国有资产投资公司10亿元五年期浮息(一年定存基准)中票1082215付息,基本利差2.57%
  滁州城投10亿元10年期投资人选择权(5+5)浮息债(一年Shibor基准)1180172付息,基本利差3.05%
  中国远洋(1919.HK)(601919.SS)40亿元七年期中票1182359付息,票面利率5.45%
  华电集团30亿元五年期中票1182360付息,票面利率5.28%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --为满足黄金大宗交易,中国上海黄金交易所与中国外汇交易中心周四晚间联合发文称,经
央行备案同意,上海金交所将于下周一(12月3日)起试运行银行间黄金询价业务,工商银行
(601398.SS)(1398.HK)等20家中外资银行获准参与该业务.[ID:nSB2122087]

  --继宝钢股份(600019.SS)推出不超过50亿元人民币股份回购计划后,中国另一家大型钢
厂--武汉钢铁600005.SS周五公告称,大股东武钢集团周四已在二级市场上增持股份,并计
划在未来12个月内择机继续增持上市公司股份,增持比例不超过总股本的5%,增持价格不超
过4元/股.[ID:nSB2122041] 

  
  国家统计局和物流与采购联合会12/1公布11月官方制造业PMI   (10月为50.2)
                              12/3公布11月官方非制造业PMI (10月为55.5)
                              11月汇丰PMI终值12/3公布     (10月为49.5)
                              12/5公布11月汇丰服务业PMI   (10月为53.5)
  国家统计局12/9公布11月工业品价格指数(PPI)               (10月为-2.8%)
                    11月居民消费价格指数(CPI)             (10月为1.7%)
                    1-11月固定资产投资                    (1-10月为20.7%)
                    11月社会消费品零售总额                (10月为14.5%)
                    11月工业增加值                        (10月为9.6%)
                    11月房地产投资和销售情况月度报告
  中国海关12/10公布11月进出口贸易数据                     (10月顺差319.9亿美元)
  国家统计局12/18公布11月70个大中城市住宅销售价格月度报告
            12/27公布1-11月规模以上工业企业利润           (1-10月为0.5%)
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  注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完)

  --整理 曹巍浩/康熙泽; 审校 边竞/李宏薇

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