雪佛兰Volt再次荣膺《消费者报告》用户满意度榜首

(本文由路透中文网编译提供)

路透11月29日电---在《消费者报告》(Consumer Reports)年度用户满意度调查中，通用汽车(GM.N)雪佛兰Volt混合动力车连续第二年荣膺榜首。

92%的受访Volt车主表示，他们肯定会再次购买Volt。去年，有93%的受访者表示会再度入手Volt。

《消费者报告》汽车主编Rik Paul在一份声明中表示：“Volt连续两年居用户满意度调查榜首，说明用户继续钟情节能型汽车，特别是在眼下越来越多的混合型和纯电动汽车进入市场的时候。”

2010年年底推出的Volt起初销售疲软，而且遭到联邦绿色汽车税收抵免反对者的抨击。2011年，政府还调查了Volt电池起火一事，但没有发现重大问题。

此外，其他在《消费者报告》调查中表现不错的节能型汽车包括丰田(7203.T)凯美瑞混合动力车、普锐斯以及普锐斯C，还有日产聆风(Leaf)纯电动汽车。

重新设计的日产Versa小型车得分最低，只有不到一半的车主称自己肯定会再次购买。其他用户评价不高的汽车包括通用Chevy Silverado的V6引擎版汽车以及GMC Sierra皮卡、日产Armada、铃木(7269.T)SX4以及三菱(7211.T)欧蓝德SUV。（完）