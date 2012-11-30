雪佛兰Volt再次荣膺《消费者报告》用户满意度榜首

国际油市：亚洲船用燃料油码头升水承压，因需求迟缓且供过于求
短期看来，交易商表示，码头升水上涨空间有限，因供给充裕且船家需求有限；行业消息人士指出，供应商即因而以较低的升水提供码头船货。
(本文由路透中文网编译提供)
路透11月29日电---在《消费者报告》(Consumer Reports)年度用户满意度调查中，通用汽车(GM.N)雪佛兰Volt混合动力车连续第二年荣膺榜首。
92%的受访Volt车主表示，他们肯定会再次购买Volt。去年，有93%的受访者表示会再度入手Volt。
《消费者报告》汽车主编Rik Paul在一份声明中表示：“Volt连续两年居用户满意度调查榜首，说明用户继续钟情节能型汽车，特别是在眼下越来越多的混合型和纯电动汽车进入市场的时候。”
2010年年底推出的Volt起初销售疲软，而且遭到联邦绿色汽车税收抵免反对者的抨击。2011年，政府还调查了Volt电池起火一事，但没有发现重大问题。
此外，其他在《消费者报告》调查中表现不错的节能型汽车包括丰田(7203.T)凯美瑞混合动力车、普锐斯以及普锐斯C，还有日产聆风(Leaf)纯电动汽车。
重新设计的日产Versa小型车得分最低，只有不到一半的车主称自己肯定会再次购买。其他用户评价不高的汽车包括通用Chevy Silverado的V6引擎版汽车以及GMC Sierra皮卡、日产Armada、铃木(7269.T)SX4以及三菱(7211.T)欧蓝德SUV。（完）
--编译：靳怡雯;发稿：张家伟
短期看来，交易商表示，码头升水上涨空间有限，因供给充裕且船家需求有限；行业消息人士指出，供应商即因而以较低的升水提供码头船货。
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价格因而承受压力，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买进4月上半月交付至丽水的石脑油，以成本加运费为基础，价格较日本报价每吨升水约7美元，比YNCC在2月7日采购3月下半月船货时的每吨8.50美元升水来得低。