《全球主要国家债券发行预告》--11月30日-12月7日

标题新闻：1月全球粗钢产量同比增加7%至1.37亿吨，中国产量增7.4%至6,720万吨-世界钢铁协会
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路透11月30日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
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12/03 0700 德国 30亿欧元 2013年6月12日到期的Bubill
12/03 1350 法国 BTF国库券
12/03 1630 美国 13周和26周期国库券
12/04 1630 美国 四周期国库券
12/04 日本 10年期政府公债
12/05 0120 日本 六个月期贴现国库券
12/05 0700 德国 40亿欧元 2014年12月12日到期的Schatz债券
12/05 西班牙 债券标售
12/05 加拿大 30年期公债
12/06 法国 OAT债券
12/06 0120 日本 三个月期贴现国库券
12/06 0130 日本 30年期政府公债
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--整理 白云;审校 徐文焰
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
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短期看来，交易商表示，码头升水上涨空间有限，因供给充裕且船家需求有限；行业消息人士指出，供应商即因而以较低的升水提供码头船货。
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