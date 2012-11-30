〔路透调查〕明年供给过剩料打压原油价格

路透11月29日电---一项路透调查显示,明年石油价格料小幅下滑,因在高产量的同时全球经济增长放缓令需求趋软.

路透对29名分析师进行的月度油价调查显示,预计北海布兰特原油期货LCOc12013年均价为每桶107.50美元,较10月调查下降1.30美元,2012年迄今平均约为111.90美元.

五名分析师现预期,2013年布兰特原油均价不足100美元,上月调查中有三名分析师这样预期.

仅有三名分析师预计布兰特原油明年均价高于115美元,上月调查有五名分析师持有这一观点.

"我们非常看空近期油价环境,因我们认为石油基本面供给过剩,"Raymond James分析师Praveen Narra称.Narra的预测最低,预计为每桶80美元.

Gain Capital Group分析师Chris Tevere也看跌:"我们仍然预计,全球经济增长放缓应该会持续削弱石油需求,"Tevere称.

油价预测图表:(link.reuters.com/jew34t).

经济合作暨发展组织(OECD)下调全球经济增长预测,对2013年预测从增长4.2%下调至3.4%,称欧元区债务危机对全球经济造成严重威胁.

经济增长放缓的预期促使很多分析师下调油价预测,不过多数机构不像Narra那么看空.

"我们对2013年供需的分析显示,石油市场明年供给将小幅过剩(除非出现供给意外中断),因此我们预测油价回落,"Economist Intelligence Unit分析师Caroline Bain称.

**油价飙升**

很多分析师主张,主要央行采取的宽松货币政策应会对油价构成支撑,地缘政治风险可能导致价格飙升,不过多数称上行风险已经消退.

"尽管中东地缘政治担忧最近升温,但不大可能导致供给中断,"Tevere称.

"土耳其和叙利亚之间仍剑拔弩张,若蔓延至其他中东国家,有可能影响石油供给.尽管我们主要预期大部分人比较理智,但这些风险可能推动油价偶尔飙升,"他称.

法国巴黎银行(BNP Paribas)商品市场策略主管Harry Tchilinguirian称,美国进一步量化宽松进而导致美元疲软的前景,以及季节性需求上升,可能支撑今冬油价.

调查中巴克莱对布兰特油价预测最高,为每桶125美元.

分析师还认为,布兰特/西德克萨斯中质油价差明年将随着地缘政治紧张局势缓和而收窄.

"明年美国新管线设施应会帮助缓解美国中西部的供给过剩,收窄布兰特和西德克萨斯中质油的价差,"德国商业银行资深石油业分析师Carsten Fritsch称.(完)