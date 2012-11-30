《汇市简讯》澳元/新西兰元趋于下行,1.2650为关键水准

0145GMT * 昨日跌势在1.2660止步,该水准为10-11月升势的38.2%回档位 * 澳元/新西兰元亚洲时段在1.2675左右盘整 * 动能指标偏空,倾向于下行 * 若跌破1.2650,将看向10-11月升势的61.8%回档位1.2550 * 如果升穿1.2750,上述的偏空前景将无效 * 浏览技术图表请点击:(link.reuters.com/taz34t).(完) --编译 王翔琼; 审校 戴素萍