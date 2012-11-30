《中国大宗商品综述》期货资产管理产品望年内试水,开启绝对收益新篇章

作者 李文科

路透北京11月30日电---期货资管业务开闸仅数月,首批获得相关资格的期货公司已跃跃欲试,首款资管产品有望在年内面市,而高收益率可能成其最大卖点.

尽管目前期货公司只能做"一对一"的资管产品,初始规模不会太大,且试水产品料将"谨慎"前行,但这一业务推出对于期货业而言,无异于一场神圣的"成人礼".

自此,期货业将由目前单一的经纪业务模式引发手续费恶性竞争的业态,转而进入多层次综合竞争时代,并将跻身证券、银行、基金以及信托等金融机构的同一竞争平台.

"(期货资管业务)前景是非常乐观的,随着期货新品种上市越来越多,资管业务的推出恰逢其时."浙商期货北京营业部总经理路易称.

他并表示,期货市场作为专业性较强的小众市场,市场需求应该非常大,但从交易上看,期货市场的资管业务开展比其他任何市场都要复杂,难度都要大.

的确,期货市场无论从交易机制还是产品本身都有其特殊性,因每个商品期货有其自身的基本面状况,而期货市场的杠杆交易、做空机制以及衍生品、期权等交易产品和工具为资管业务增添风险度的同时,亦为了期货市场增添了魅力.

拥有牌照的银河期货资管业务负责人蒋东义称,该公司可能在年底前尝试推出第一款产品,规模现在还没法预料,需要看客户的需求,其意在理顺产品推出的脉络,搭建资管平台体系,积累实践经验.

"这不仅仅是推一个产品那么简单,而是推一个全新的业务单元."他称,目前期货业资管产品初期估计仍将以投资期货为主.

已经拥有牌照的华东地区一家大型期货公司的资管业务负责人亦坦言,虽然期货资管业务的前景很不错,但这个过程会非常曲折,无论是投入、人才储备、软硬件以及实践经验等多个方面,期货公司都几乎是从零开始,初期不排除推出纯期货投资类的资管产品.

"现在面临最大的问题是人才以及相关的经验的缺乏,说实在的,我们还啥也不会呢,资管这一块是从零开始."他说,"长远情况来看,中国市场这么大,关键看你有没有这个本事."

考虑到中国期货业的底子比较弱,预计期货业资管业务的筹备和起步阶段将会比较漫长,但到一定阶段后料会呈现一个"厚积薄发"的过程.

期货公司资产管理业务试点办法已于今年9月起实施,首批18家期货公司资产管理业务资格已获监管部门批复.资管业务投资范围则包括:期货、期权及其他金融衍生品;股票、债券、证券投资基金、集合资产管理计划、央行票据、短期融资券、资产支持证券等.[ID:nSB1707516]

**绝对收益时代来临**

和银行、基金、证券以及信托相比,期货资管产品亦拥有其明显的优势,其中,可能的高收益率无疑最吸引投资者眼球.

蒋东义称,目前还没有真正推出一款期货资管产品,即使推出,在收益率方面也是没法保证的,不过,按照这几年状况,相比证券基金信托等行业,期货的投资收益率应该还是有吸引力的.

虽然开闸的期货业资管业务投资领域非常广泛,包括期货、股市、基金等等,但目前来看,期货类资管业务将以投资类模式为主,而期货市场将是其主要的投资方向,其他领域更多做为资产配置.

目前的期货投资有两类,包括套利和趋势性的交易,而从收益率上来看,投资在趋势性交易上的收益率能达到20-30%以上,而套利类的收益率也在10-20%之间,这一水平将远远大于证券和基金目前的收益率水平.

上海一家私募期货投资公司的负责人亦称,今年其管理的数千万资产的收益率就高达近50%,是纯期货投资.

"今年这种行情中,白银上涨,豆粕上涨,螺纹钢的下跌,只要抓住一个就可以了,一年就有得吃了."上述负责人称,

他称,有的私募期货投资公司的收益率甚至达到100%和200%的,毕竟期货市场是可以做空的,且不仅可以进行期市投资,还可以对其他金融投资和实体企业进行风险对冲.

另一家拥有牌照的大型期货公司资管部负责人亦强调,期货跟以前的证券类的基金和理财的资管会有一些突破,证券类投资基金的产品是一种战胜大盘的概念,是强调相对收益,而期货这块业务更多追求的是绝对收益,这对原有的投资型的基金和产品在理念上是一个冲击,而期货在这一块是有吸引力.

"究竟(期货资管业务)能带来多少绝对收益很难说,要做好难度还是特别大,要防范各方面的风险,其中最主要的还是市场风险."上述负责人称.

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