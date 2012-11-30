〔中港个股〕建设银行率先在伦敦发行10亿元人民币债券

路透伦敦11月30日电---英国财政部发表声明称,中国第二大银行--建设银行(601939.SS)(0939.HK)周五在伦敦发行10亿元人民币(1.6056亿美元)债券.建行也成为首家在伦敦人民币债券市场融资的借款人.

在过去一年中,英国、香港和中国政府一直在努力将伦敦打造为离岸人民币债券市场.而香港的离岸人民币债券市场两年来飞速发展.

"这也说明,在全球竞争中,英国被视为对于来自新兴市场和成熟市场的企业同样开放."英国财政大臣欧思邦在声明中称.

由于对人民币流动性、可兑换性和贬值问题的担忧令投资者踌躇不前,目前仅有几家借款人在伦敦人民币债券市场筹资.

不过离岸人民币市场的外汇交易要成功得多,因为伦敦是全球最大的外汇交易中心.汇丰控股去年在伦敦的人民币交易规模大增了40%.

香港金管局、10家全球性银行和超过60家欧洲企业组成的代表团下周将访问伦敦,讨论如何提高市场流动性.(完)