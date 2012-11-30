《汇市简讯》欧元/美元升至1.3000,受交叉盘买盘支撑

0216GMT * 在欧元/日圆和欧元/澳元买盘的推动下,欧元/美元升至1.3000 * 欧元/美元的阻力位在昨日高位1.3015,以及双顶1.3020/25 * 1.3025上方挂有停止单,若明确升穿该水准,将上看10月17日趋势高位1.3140.(完) --编译 兰秀娟;审校 隋芬 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 欧洲经济指标预测.....[EU/ECICN] 英镑[GBP/CN] 瑞郎[CHF/CN] 澳元[AUD/CN] 加元[CAD/CN] 人民币[CNY/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=