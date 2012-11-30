〔中国新债〕国电集团下周五将发行125亿元短期融资券,期限一年

标题新闻：1月全球粗钢产量同比增加7%至1.37亿吨，中国产量增7.4%至6,720万吨-世界钢铁协会
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路透上海11月30日电---中国国电集团公司周五公告称,将于下周五(12月7日)簿记建档发行今年第四期 125亿元人民币短期融资券,期限一年. 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 国电集团 125 125 12 12/7簿记建档 光大银行 AAA 12/10 12/11 农业银行 ============================================================================================= 国电集团为中国五大发电集团之一,旗下有上市公司国电电力(600795.SS).(完) 参看详情,可点选上海清算所网站(here) --发稿 边竞; 审校 杨淑祯
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短期看来，交易商表示，码头升水上涨空间有限，因供给充裕且船家需求有限；行业消息人士指出，供应商即因而以较低的升水提供码头船货。
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