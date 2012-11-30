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亚洲 | 2012年 11月 30日 星期五 10:44 BJT

〔中国新债〕国电集团下周五将发行125亿元短期融资券,期限一年

路透上海11月30日电---中国国电集团公司周五公告称,将于下周五(12月7日)簿记建档发行今年第四期
125亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
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  国电集团    125       125      12   12/7簿记建档   光大银行    AAA       12/10       12/11
                                                     农业银行
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  国电集团为中国五大发电集团之一,旗下有上市公司国电电力(600795.SS).(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 边竞; 审校 杨淑祯

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