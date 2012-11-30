〔中国新债〕上海银行下周三起将发至多50亿元次级债,10年和15年各半

标题新闻：1月全球粗钢产量同比增加7%至1.37亿吨，中国产量增7.4%至6,720万吨-世界钢铁协会
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路透北京11月30日电---中国上海银行股份有限公司周五公告称,将于下周三(12月5日)起,在银行间债市簿记建档发行至多50亿元人民币固息次级债,含10年和15年期,用于补充附属资本.
刊登在中国债券信息网的公告显示,10年和15年品种计划发行规模均为不超过25亿元,分别附第五年和第10年末发行人提前赎回权.本期债并引入回拨机制,发行人有权在两个品种计划发行规模之间进行全额回拨.
该期债主承销商为中金公司.经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,发行人的主体评级为AAA级,本期债券的评级为AA+级.起息日和缴款截止日同为12月7日,发行期限为12月5日-7日.
本期发行次级债券募集资金将用于补充附属资本,提高资本充足率,以增强运营实力,提高抗风险能力.(完)
参看详情,可点选中国债券信息网(here)
--发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进
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