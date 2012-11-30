〔路透基点〕新世界中国地产正寻求7亿港元三年期定期贷款--RLPC

承诺2亿港元或以上的银行获主办行头衔,综合收益为320个基点,承诺费为165个基点;承诺1-1.9亿港元获协办行头衔,综合收益310个基点,承诺费135个基点;承诺5,000-9,000万港元的银行成为高级经理行,综合收益300个基点,承诺费105个基点.