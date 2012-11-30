〔路透基点〕新世界中国地产正寻求7亿港元三年期定期贷款--RLPC

标题新闻：1月全球粗钢产量同比增加7%至1.37亿吨，中国产量增7.4%至6,720万吨-世界钢铁协会
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路透香港11月29日电---汤森路透旗下基点援引消息人士称,新世界中国地产正在市场中寻求7亿港元(9,000万美元)三年期定期贷款.
中银香港为牵头行和簿记行.
这笔子弹式贷款利率为香港银行同业拆息利率加码265个基点.
银行受邀以几个层次参贷:
承诺2亿港元或以上的银行获主办行头衔,综合收益为320个基点,承诺费为165个基点;承诺1-1.9亿港元获协办行头衔,综合收益310个基点,承诺费135个基点;承诺5,000-9,000万港元的银行成为高级经理行,综合收益300个基点,承诺费105个基点.
额度将用于一般运营资本.(完)
--编译 梁睿雪;审校 石冠兰
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短期看来，交易商表示，码头升水上涨空间有限，因供给充裕且船家需求有限；行业消息人士指出，供应商即因而以较低的升水提供码头船货。
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