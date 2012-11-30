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亚洲 | 2012年 11月 30日 星期五 11:24 BJT

〔路透基点〕新世界中国地产正寻求7亿港元三年期定期贷款--RLPC

路透香港11月29日电---汤森路透旗下基点援引消息人士称,新世界中国地产正在市场中寻求7亿港元(9,000万美元)三年期定期贷款.

中银香港为牵头行和簿记行.

这笔子弹式贷款利率为香港银行同业拆息利率加码265个基点.

银行受邀以几个层次参贷:

承诺2亿港元或以上的银行获主办行头衔,综合收益为320个基点,承诺费为165个基点;承诺1-1.9亿港元获协办行头衔,综合收益310个基点,承诺费135个基点;承诺5,000-9,000万港元的银行成为高级经理行,综合收益300个基点,承诺费105个基点.

额度将用于一般运营资本.(完)

--编译 梁睿雪;审校 石冠兰

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