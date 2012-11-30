〔中国新债〕长江三峡集团下周一将发行50亿元超短融,期限九个月

标题新闻：1月全球粗钢产量同比增加7%至1.37亿吨，中国产量增7.4%至6,720万吨-世界钢铁协会
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路透上海11月30日电---中国长江三峡集团公司周五公告称,将于下周一(12月3日)簿记建档发行50亿元人民币 超短期融资券(SCP),期限九个月(270天). 长江三峡集团是以大型水电开发和运营为主的清洁能源公司,旗下有上市公司长江电力(600900.SS). 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 长江三峡集团 200 50 9 12/3簿记建档 国开行 AAA 12/4 12/5 工商银行 =============================================================================================(完) 参看详情,可点选上海清算所网站(here) --发稿 边竞; 审校 黄凯
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短期看来，交易商表示，码头升水上涨空间有限，因供给充裕且船家需求有限；行业消息人士指出，供应商即因而以较低的升水提供码头船货。
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