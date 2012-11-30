〔中国新债〕长江三峡集团下周一将发行50亿元超短融,期限九个月

路透上海11月30日电---中国长江三峡集团公司周五公告称,将于下周一(12月3日)簿记建档发行50亿元人民币 超短期融资券(SCP),期限九个月(270天). 长江三峡集团是以大型水电开发和运营为主的清洁能源公司,旗下有上市公司长江电力( 600900.SS ). 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 长江三峡集团 200 50 9 12/3簿记建档 国开行 AAA 12/4 12/5 工商银行 =============================================================================================(完) 参看详情,可点选上海清算所网站(here) --发稿 边竞; 审校 黄凯