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亚洲 | 2012年 11月 30日 星期五 10:52 BJT

〔中国新债〕长江三峡集团下周一将发行50亿元超短融,期限九个月

路透上海11月30日电---中国长江三峡集团公司周五公告称,将于下周一(12月3日)簿记建档发行50亿元人民币
超短期融资券(SCP),期限九个月(270天).

  长江三峡集团是以大型水电开发和运营为主的清洁能源公司,旗下有上市公司长江电力(600900.SS).

  具体条款如下:

  发行人      注册金额  拟发规模  期限    发行日      主承销商  主体评级     起息日   上市日 
               (亿元)    (亿元)   (月)                                      (缴款日) 
  =============================================================================================
  长江三峡集团  200        50      9   12/3簿记建档   国开行       AAA        12/4     12/5
                                                      工商银行
  =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 边竞; 审校 黄凯

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