〔电信产业〕苹果iPhone5获中国工信部入网许可,意味内地上市已无障碍

路透上海11月30日电---中国工业和信息化部电信设备认证中心网站显示,美国苹果公司(AAPL.O)新推出的iPhone5手机已获得工信部入网许可,其中包括支持WCDMA制式和CDMA2000制式两种.这意味着苹果iPhone5下月在中国内地上市已无障碍.

中国是苹果手机全球第二大市场.自苹果9月在美国首发iPhone5后,国内众多苹果"粉丝"热切期盼iPhone5尽早能在国内销售.

网站显示,本次入网许可证申请单位为苹果电脑贸易(上海)有限公司,有效期为11月29日至2015年11月29日.

此前,苹果手机与中国两大移动运营商中国联通(0762.HK)和中国电信(0728.HK)保持密切合作关系.苹果公司此次申请的两种制式,WCDMA制式适用于中国联通移动网络,而CDMA2000制式则适用于中国电信的网络.

中国联通董事长常小兵月初曾表示,该公司计划到年底前将3G用户发展到1亿户,9月底约为6,700万户.他预计,有望于今年底之前开始推出苹果的iPhone 5手机[ID:nSB2093525](完)