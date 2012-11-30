〔欧洲政经〕欧盟初步达成2013年支出方案,还需成员国和欧洲议会批准

路透布鲁塞尔11月29日电---欧盟谈判者周四初步同意将2013年支出定为接近1,330亿欧元,这也是将今年支出扩大60亿欧元方案的一部分.

这将保证明年的欧盟项目能够获得稳定的资金支持.不过协议还要由欧盟成员国政府和欧洲议会通过.

协议也保证了今年的几个就业、教育和研究项目得以继续.由于存在资金缺口,这些项目一度面临被取消的威胁.

"(谈判者)就2013年预算草案达成一致,未来几天草案将提交给欧洲理事会和欧洲议会."欧盟执委会发言人在声明中表示.

不过一名欧盟官员警告称,不能保证成员国政府和欧洲议会能批准该协议.

若是能顺利完成2013年预算,各国政府和官员将可以把注意力放在2014-2020年的下一步长期预算上,这个问题更加棘手.

在上周的布鲁塞尔峰会上,欧盟领导人未能就2014-2020年的1兆(万亿)欧元(1.29兆美元)预算案达成协议,但预计明年初将再次作出努力.

作为周四协议的一部分,明年欧盟支出上限将在1,328.4亿欧元(1,714.9亿美元).与今年相比,支出额度增加2.9%,远低于欧洲议会和执委会提出的6.8%增幅,并且扣除通胀因素后的实际增幅很小.

不过各国批准今年扩大60亿欧元支出方案意味着,2012年的支出总额目前达到了1,350亿欧元,为历史最高水准.由此,明年预算实际上将减少1.6%.

在欧盟每年的预算中,约四分之三用于补贴农业、以及投资于欧洲南部和东部较不富裕国家的高速公路、桥梁和其他公共项目.(完)