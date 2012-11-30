《路透峰会》贝莱德认为2013年全球经济可能"缓慢转向"

路透伦敦11月29日电---贝莱德称,全球经济2013年料"缓慢转向",因欧洲试探放松财政,美国楼市持续复苏,而且金融市场显现信心恢复的迹象.

BlackRock Investment Institute首席策略师Ewen Cameron Watt称,激进的货币政策和行动有效确保了几个重要金融系统的流动性,令市场明年表现有望好于预期.

"雷曼兄弟倒台以来已经到了第五个年头,央行资产负债表扩张逾10万亿美元,降息超过400个基点,而且还有大规模财政激励,"Cameron Watt周四在伦敦举行的2013年路透投资前景峰会上表示.

全面的财政和监管改革开始降低熟悉的投资风险,但Cameron Watt称,市场已经依赖分析政策,这加大了投资者判断证券买入讯号的难度.

"投资者手持1.7万亿美元资金在观望.这不会一股脑回到市场...很难想象全球会迅速增长,不过市场可能逐步走强,"Cameron Watt称.

**财政调整**

美国经济2013年料表现不错,因楼市复苏,这提升了银行系统所依赖的本金抵押品的价值.

Cameron Watt称,政治层面非常希望避免金融市场再受冲击,将会解决财政悬崖问题,而美国联邦储备理事会(美联储, FED)将继续把就业增长作为政策要务.

但其表示,令人惊讶的是,2013年欧洲针对较薄弱国家撙节和财政要求的方式可能软化,本周在债务问题上放希腊一马便初露端倪.

不过Cameron Watt认为,尽管风险资产的胃纳在上升,去年对欧元区解体的恐惧基本平息,但庆祝经济增长有点过早.(完)