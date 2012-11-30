〔路透基点〕彰源企业启动50亿台币等值七年期再融资案--RLPC

路透香港11月30日电---汤森路透旗下基点援引消息人士称,彰源企业股份有限公司的50亿台币等值(1.72亿美元)七年期再融资案已启动.该公司为台湾上市的不锈钢管生产商.

台湾土地银行为牵头行和簿记行.

此案由土地、厂房和机械设备所担保,贷款包括四部分:A部分为用于再融资的25亿台币定期贷款、B部分为用于再融资和运营资本的15亿台币循环信贷、C部分为用于信用证的15亿台币再循环信贷,D部分为用作一般运营资本的15亿台币再循环信贷.C和D部分可以台币或美元提取.B、C和D部分总计规模不能超过25亿台币.

A部分定期贷款利率为二级市场90天期商票利率加码120个基点;再循环的B、C和D部分利率分别为120天期、150天期和180天期二级市场商票利率加码130个基点.如果C和D部分以美元提取,那么利率则改为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码165个基点.借款方还将支付台湾同业拆借美元利率(TAIFX)与LIBOR超过30个基点以上的息差.台币贷款部分税前利率下限为2%.

银行受邀以三个层次参与此案.

承诺16亿台币或以上的银行获得簿记行头衔,并获得25个基点的先行费用;承诺5-15.9亿台币的银行将获得18个基点费用;承诺3-4.99亿台币的银行将获得8个基点的费用.

如果A部分动用比例低于三分之二,银行将收取20个基点的承诺费.

定期贷款在经过两年宽限期后,将每半年等额还款一次,分11次还清.

回复截止日期为12月28日,在12月21日前作出承诺的银行将额外获得5个基点费用.

借款方上一次进入市场是在2010年11月,获得一笔30亿台币等值七年期贷款,利率为二级商票利率加码120-130个基点,或LIBOR加码130个基点.(完)