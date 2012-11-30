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亚洲 | 2012年 11月 30日 星期五 11:37 BJT

〔日本股市〕日圆走软扶助日股早盘升至七个月高位

路透东京11月30日电---日本股市日经指数周五早盘升至七个月高点,因日圆疲弱刺激投资者追逐出口类股,寄望于出口股业绩将强于预期.

过去两周随着日圆下滑,日经指数已劲扬9.5%,本月以来该股指升幅达到6.2%,有望录得6月以来最佳单月表现.

日经指数.N225早盘收涨0.9%至9,483.49点,高于五日移动均线9,400.99.日高触及9,492.21点,为4月27日以来最高水位.

出口类股攀升,佳能(7751.T)升2.1%,日产汽车(7201.T)涨1.4%.

美元最新报价为82.46日圆.

分析师称若美元持于82日圆上方,市场人气对于大型出口类股将保持乐观,但交易量或受到市场快速攀升及美国财政谈判不确定性的制约.(完)

--编译 石冠兰; 审校 高琦

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